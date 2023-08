Fertigatie is nieuwe efficiënte en duurzame techniek in de landbouw

Steeds meer landbouwers in West-Vlaanderen schakelen over op uienteelt. En vanaf nu willen ze ook daar fertigatie op toepassen, een vernieuwende techniek die oplossingen biedt voor de schaarser wordende grondstoffen en de dure kunstmest.

Fertigatie werkt met een pompinstallatie en een buizensysteem. Het is een combinatie van water geven en bemesten. Het water wordt aangevoerd, de meststoffen worden via een doseersysteem aan het water toegevoegd. Via een hoofdleiding en druppelslangen komt het uiteindelijk bij het gewas terecht.

Kris Moerman, Arvesta: "Fertigatie is eigenlijk de combinatie van bemesten en water geven, irrigeren. Dus we geven de teelt op de gepaste momenten water, maar geven dan ook de juiste hoeveelheid meststoffen mee, zodanig dat je veel minder uitspoeling hebt van die meststoffen en dat je op de juiste momenten de juiste nutriënten kunt toedienen en een egaler gewas hebben met ook voordelen voor later op het vlak van bewaring en kwaliteit."

Vanmorgen is een proefopstelling in primeur getoond op de akker van Dries verhaeghe uit Proven, bij Poperinge. De akker ligt bijna een kilometer van de boerderij. Het is duur, tot 2.000 euro per hectare, maar de opbrengst zou tot de helft hoger liggen."

Hier zie je inderdaad dat de groei-achterstand door droge periodes in het begin, dat die gecompenseerd wordt door het water dat je geeft. En ook de kwaliteit en de bolvorming is een stuk beter door de juiste toediening van meststoffen.

