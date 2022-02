Festival Dranouter gaat opnieuw voor volwaardige editie

Ook Festival Dranouter moest twee zomers op rij zijn grote festival inruilen voor zomersessies. In 2020 waren dat de 'Dranouter Zomersessies' met telkens een capaciteit van 200 personen. Vorige zomer mocht het al iets grootser met de 'Dranouter Zomersessies XL' waar elke dag 5.000 bezoekers op het terrein te vinden waren.

Maar nu alle signalen de goeie richting uitwijzen heeft de organisatie beslist om opnieuw een volwaardige editie van Festival Dranouter voor te bereiden. “We werken volop aan de line-up en tekenen ook een nieuwe opstelling van het festivalterrein uit. Dit jaar voorzien we een nieuw concertpodium op het festivalterrein: De Cirq. In de ronde circustent brengen we een line-up die elke dag opbouwt van meer intieme muziek naar uitbundige partybands. Ook anders dit jaar is het wegvallen van de kerk als concertlocatie. De kerk van Dranouter is een prachtlocatie voor intieme live muziek maar een tent is nu eenmaal eenvoudiger om alle ventilatienormen te halen", vertelt directeur Bavo Vanden Broeck, “dus in 2022 valt dit podium helaas weg.”

Vandaag start de vroegboekactie van Festival Dranouter 2022. Dit jaar biedt de organisatie opnieuw een coronagarantie aan bij het aankopen van de tickets.