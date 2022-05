Festival Dranouter introduceert campagne tegen grensoverschrijdend gedrag, spiking en discriminatie

Zo willen ze sensibilisering en concrete maatregelen combineren. Er komen dus chill zones, een telefonisch meldpunt dat 24/7 bereikbaar is en genderneutrale toiletten.

Het festival profileert zichzelf als een veilig familiefestival waar je festivalgangers van 0 t.e.m. 90 jaar tegenkomt. Festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck: “Jaarlijks mogen we 50.000 bezoekers ontvangen die hier komen genieten van een ontspannende muziekvakantie. Zo’n pak volk in combinatie met een pintje, het is een illusie om ervan uit te gaan dat er nog nooit iets gebeurd is wat niet door de beugel kan. Festival Dranouter is een veilig en open minded festival. Dat willen we absoluut zo houden, vandaar dat we aan de slag gaan met deze campagne."

Concrete maatregelen

Er komen een reeks concrete maatregelen en actiepunten. “We laten ons hiervoor bijstaan door experts. Zo werken we samen met Zorgcentrum na Seksueel Geweld Roeselare en voerden we gesprekken met politie Arro Ieper en het parket,” vertelt Bavo Vanden Broeck.

Met de chill zones op het festivalterrein kunnen festivalgangers gedrag melden dat onaanvaardbaar is. Daar zijn ook extra festivalmedewerkers aanwezig die optreden als meldpunt. Bovendien lanceert de organisatie een telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is en waar mensen anoniem hun verhaal kunnen doen. De organisatie vraagt uitdrukkelijk respect voor elke bezoeker, ongeacht gender, afkomst, overtuiging, seksualiteit… Daarnaast vind je voor het eerst genderneutrale toiletten terug op het festivalterrein.

Tot slot is bewustmaking op vlak van alcohol- en druggebruik een van de pijlers. Enerzijds breidt het West-Vlaamse festival het aanbod aan niet-alcoholische dranken uit. En anderzijds hoort een pintje bij Festival Dranouter. Ludieke, muzikale slogans zullen festivalgangers eraan herinneren om alcohol- en druggebruik te matigen, om af en toe water te drinken, om alert te zijn voor spiking of om voor hun vrienden te zorgen als die een glaasje te veel op hebben. Daarnaast zal het Belgisch kenniscentrum rond verkeersveiligheid Vias aanwezig zijn met een luchtige actie om BOB’s in de spotlight te zetten.