Festival Frontnacht met extreemrechtse bands mag dan toch niet doorgaan in Ieper

Frontnacht vindt normaalgezien volgende week zaterdag plaats, aan de vooravond van de IJzerwake in Steenstraete. Het festival staat al maanden ter discussie omdat er bands spelen die worden gelinkt aan neonazistische bewegingen.

Het festival zou plaatsvinden op zaterdag 27 augustus. Volgens de stad wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat er geen band mag zijn met neonazisme en neofascisme.

Eerder werd van verschillende organisaties en politieke partijen al de druk opgevoerd om het festival af te gelasten. Ook de veiligheidsdiensten maakten zich zorgen over het evenement.

Al in mei stond oppositiepartij Groen op de rem om het festival Frontnacht te verbieden. De toelating begin juli was de aanzet voor een veel bredere beweging over de partijgrenzen heen. Er volgde een petitie die intussen meer dan 3000 keer ondertekend werd. Een open brief, onderschreven door flink wat prominenten en organisatie uit het middenveld, legde nog meer druk bij het stadsbestuur. Met resultaat dus.

De organisatie overweegt juridische stappen

Organisator Wim De Wit is verrast met de beslissing. Hij begrijpt het niet en eist een schadevergoeding voor de gemaakte kosten.

Deze avond zit de organisatie samen om te kijken of ze eventueel juridische stappen nemen.