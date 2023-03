Festival Kortrijk: uitverkocht concert Brussels Philharmonic

Het Brussels symfonieorkest bracht een uniek concert met twee uitvoeringen van Stabat Mater na elkaar: Dvorak en Pergolesi. Het evenement lokte heel wat liefhebbers van klassieke muziek en was met 600 toeschouwers volledig uitverkocht. Het Stabat Mater van Dvorak was misschien wel het meest aangrijpende Stabat Mater. De componist verloor twee dochters en een zoon, terwijl hij aan het muziekstuk werkte.

Kortrijkzaan aan het hoofd van het orkest

Kortrijkzaan Gunther Broucke leidt al 20 jaar het koor en orkest van Brussels Philharmonic en is nu dus heel even terug in Kortrijk. Met een heel eigen visie loodste hij het Brussels Philharmonic door moeilijk tijden.

Ook speelde onder andere Tom Decock tot voor kort slagwerk bij het Brussels Philharmonic, maar werd daar weggehaald om directeur te worden van het Festival Kortrijk. De organisatie die het aandurft om zowel klassieke als experimentele muziek te programmeren en te verrassen.

Zaterdag is er nog het slotconcert van Festival Kortrijk met een West-Vlaamse topmusicus, Julien Libeer in de stadsschouwburg.