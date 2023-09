In Hogeschool Howest in Brugge is ook de opleiding orthopedagogie opnieuw gestart, met twee praktijkgerichte onthaaldagen. De eerstejaars proeven meteen van de praktijk met workshops waarin ze in contact komen met de verschillende orthopedagogische doelgroepen.

Want orthopedagogen werken met kwetsbare mensen in heel diverse sectoren.

De pas gestarte studenten maken tijdens het tweedaags 'Festival van de Zorg' dus meteen echt kennis met alle mogelijke aspecten van hun toekomstige job. Sophie Herremans, opleidingscoördinator Orthopedagogische begeleiding: "Wij werken met heel veel verschillende doelgroepen. We werken met mensen met een beperking. We werken met ouderen. Maar ook binnen de jeugdzorg. En we werken met mensen met psychische kwetsbaarheid. Om dat er in die sector ook een zeer grote nood is."

De sector zelf steekt de opleiding daarom een hart onder de riem. Instellingen als de vzw Oranje of Licht en Liefde die met slechtzienden werken, komen tonen wie en wat ze nodig hebben. Inge Baes, student Orthopedagogische begeleiding Howest Brugge: "Je hebt mensen met een lichamelijke of psychische beperking, mensen die het moeilijk hebben om ergens te geraken. Je kunt ook met jongeren werken. Je kunt zelf kiezen en dan zoek je zelf uit waar je hart meer ligt."

Bij Howest zijn er nu ruim 200 orthopedagogische begeleiders in spe. Al jaren is het een knelpuntberoep en de inschrijvingen stijgen maar lichtjes. Studenten die pas in juni afstudeerden, zitten nu al allemaal in het werk.