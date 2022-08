Festivals nemen extra maatregelen door aangekondigde hitte

Cirque Magique in Bossuit plaatst een extra tent voor de schaduw. En ook het metalfestival Alcatraz in Kortrijk neemt maatregelen tegen de hitte, ze voorspellen tot 33 graden. Pieter Desmet, organisatie Alcatraz: "Zaterdag en zondag wordt zeker over de middag heel warm weer voorspeld. Daarvoor verzien wij enkele maatregelen zoals het uitdelen van flesjes water aan de bezoekers en standjes waar we gratis zonnecrème voorzien. Daarnaast zijn sowieso 3 van onze 4 podia indoor, dus in die tenten is er al bescherming tegen de zon. Daarnaast hebben we nog het metalcafé en een grote shelter, onze eettent, waar de mensen ook beschutting kunnen zoeken tegen de zon."