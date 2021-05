Festivals of sportwedstrijden met publiek: wat kan deze zomer?

Het overlegcomité beslist morgen mogelijk over zowel de festivals, evenementen als sportwedstrijden met publiek voor de zomer. Er staan nog verscheidene festivals in augustus gepland en eind juli begint ook al de nieuwe voetbalcompetitie.

Momenteel liggen enkele voorstellen op tafel en circuleren aantallen van 5.000 tot zelfs 10.000 toeschouwers in augustus, zij onder strenge voorwaarden.

'W-Festival gaat door maar niet zeker in welk scenario'

W-Festival in Oostende, het festival van de eighties, werkt gewoon verder. De organisatie verwacht dat één en ander zal mogelijk zijn eind augustus en misschien mogen we wel hopen op 10.000 toeschouwers met strenge veiligheidsvoorschriften. We belden vanmiddag met organisator Erik De Ridder in Italië.

'W-Festival zal doorgaan, ofwel in een normale situatie, ofwel in een B of C scenario, afhankelijk van de aantallen die we gaan mogen opzetten. Maar we zijn er klaar voor om hier een B of C-scenario uit te rollen'.

Heel wat festivals in West-Vlaanderen hebben de handdoek in de ring gegooid. Alcatraz in Kortrijk wacht nog af om te communiceren. Maar W-festival is altijd blijven geloven dat een evenement eind augustus met de inentingen mogelijk moet zijn. Maar met 1000 of zelfs 3000 toeschouwers is het niet rendabel.

Erik De Ridder van W-Festival: 'Het meest gangbare is dat men ons morgen meegeeft: je kan tot 10.000 mensen gaan per dag en dan zijn we in de kleren. Dan kunnen we ons ding doen. Spreekt men morgen toch van een beperking in aantal, dan gaan we moeten zien -dat is dan een B of C scenario- hoe we dat oplossen. Maar we gaan een oplossing vinden'.

(lees verder onder de foto)

Ook sportwedstrijden met publiek?

Het overlegcomité buigt zich ook over sportwedstrijden met publiek. Eind juli start de voetbalcompetitie in 1A en Kortrijk is er klaar voor.

Jelle Brulez, woordvoerder KVK: 'Kortrijk heeft al ervaring opgedaan met publiek en ziet geen reden om nog langer de deuren gesloten te houden'.

Maar de politici en virologen staan lijnrecht tegenover elkaar.

'Dat er morgen wellicht versoepelingen in het vooruitzicht gesteld zullen worden, dat mogen we verwachten, maar veel hang af van het aantal toeschouwers en de verplichtingen, zoals inentingen, sneltesten, mondmaskers enz.'