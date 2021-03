Festivals wachten steeds af op finale "go"

Organisatoren wachten angstvallig op verlossend nieuws dat maar niet komt. Festival Dranouter en Alcatraz Kortrijk staan in augustus op het programma, maar Cactus is al in juli. Maar veiligheidsmaatregelen als beperkt publiek of sneltesten zijn organisatorisch en financieel haast onmogelijk, klinkt het.

Om alles rond te krijgen zou Cactus rond deze tijd nieuws van de veiligheidsraad moeten krijgen. Maar het blijft oorverdovend stil rond eventuele versoepelingen voor zomerfestivals. En als de leveringen van vaccins vertraging blijven oplopen, zal groot deel van de bevolking tegen juli toch nog niet gevaccineerd zijn. Maar intussen wenkt ook al de deadline om kleinschalige alternatieven op te zetten.

Alcatraz in Kortrijk kijkt voorlopig ook nog de kat uit de boom. Maar net als Cactus houden de organisatoren een plan B achter de hand, wanneer de capaciteit beperkt wordt of sneltesten ingevoerd worden. Een kleiner festival in de Depart, zou dan een alternatief kunnen zijn.