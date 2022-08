FFO duikt maandelijks in de filmgeschiedenis met onder andere een podcast

Dit najaar lanceert Filmfestival Oostende (FFO) Meet the Masters. Het festival duikt maandelijks in de geschiedenis van film, van na de Tweede Wereldoorlog tot nu. Van Fellini tot Varda en nog vele anderen hiertussen.

Filmhistorica Anke Brouwers vertelt ons alles over het werk van de filmmaker en schetst ook de periode en filmstroming waartoe deze behoort. Hierna gaat ze in gesprek met een bekende Vlaamse filmprofessional die mee gepassioneerd is door het werk van de besproken ‘Master’. Aansluitend wordt een van de markantste werken uit het oeuvre vertoond.

Podcast

Bovendien lanceert FFO ook een gelijknamige podcast. Cineast Federico Fellini mag op dinsdag 20 september de spits afbijten. Johan Heldenbergh is de eerste gast die zijn liefde voor deze held van de film met het publiek komt delen.

Meet the Masters vindt plaats in Cultuurcentrum De Grote Post. Tickets kosten 8 euro en zijn beschikbaar online en via UiTinVlaanderen, Toerisme Oostende en De Grote Post.