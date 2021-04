FFO Night pakt uit met kortfilmcompetitie

De selectie bestaat uit de twee documentaires Over The Top (Justine Capelle) en Les racines de l'eau (Sarah Lederman), de fictiefilms Everything Will Be Fine (Joachim Dejonghe), Orphans Of The City (Bülent Öztürk) en DIEKAT (Michiel Venmans) en de twee animatieprojecten Dry Sea (Bart Bossaert & Yves Bex) en Pilar (Yngwie Boley, J.J. Epping, Diana van Houten).

Sinds 2018 organiseert Filmfestival Oostende jaarlijks een kortfilmcompetitie. Een exclusieve selectie van korte films, die normaal in première zouden gaan tijdens onze eerste wintereditie in januari, maakt deel uit van ons nieuwe concept FFO Nights: het filmfestival gespreid doorheen het jaar. Zo kan het festival van de Vlaamse film de korte films alsnog de fysieke première bieden die ze verdienen.

De filmmakers zullen niet enkel de exclusieve première van hun film beleven, dankzij onze partners Amplo, Flow en Camalot maken ze ook kans op tal van prijzen waaronder een geldprijs die maar liefst €2.500 bedraagt. Bovendien worden de kortfilms ook in het voorprogramma van de langspeelfilms geprogrammeerd. Zo kan iedereen kennismaken met het werk van zowel Vlaams aanstormend talent als vaste waarden zoals filmmaker Bülent Öztürk.

Hoe kan je een plaats in de wereldgeschiedenis verwerven zonder mensen te doden of, erger nog, de politiek in te gaan? Misschien door een kunstwerk op de top van de Gizeh piramide te plaatsen? Over The Top van Justine Capelle reflecteert over de vluchtigheid van ons moderne “YOLO” leven en de zoektocht naar betekenis en voldoening. De korte documentaire van Sarah Lederman, Les racines de l'eau, vertelt het integer verhaal van twee jonge vrouwen die samen op zoek gaan naar hun Joodse identiteit door terug te grijpen naar eeuwenoude rituelen.

Het genre fictie wordt verdedigd door Everything Will Be Fine, Orphans Of The City en DIEKAT. In Everything will be fine van Joachim Dejonghe probeert een alleenstaande moeder, gespeeld door Joke Devynck die vergezeld wordt door een topcast, de eindjes aan elkaar te knopen. Orphans Of The City van Bülent Öztürk volgt Hilde, de dochter van een dementerende vrouw, die in tijden van lockdown geconfronteerd wordt met haar eigen eenzaamheid. Michiel Venmans’ DIEKAT is een poëtische kortfilm over een gebroken kindercultuur, vervreemding en de perversiteit van zowel kinderen als volwassenen.

Dry Sea van Bart Bossaert en Yves Bex werd eerder dit jaar genomineerd voor de Ensors, maar had nog geen Vlaamse première. De kortfilm vertelt het verhaal van een gebroken gezin en mijmert tegelijk over universele thema's als ouderschap, eenzaamheid en ecologische uitdagingen. De handgeschilderde animatiefilm Pilar van Yngwie Boley, J.J. Epping en Diana van Houten vertelt het verhaal van een vrouw die gefascineerd is door de wildernis buiten de muren van het post-apocalyptische dorp waar ze woont. Tot ze de kans krijgt om te ontsnappen aan haar verstikkende situatie.

Van zodra de bioscopen hun deuren terug openen, maken wij de datum van de kortfilmcompetitie en het programma van de eerste FFO Night bekend.