FFO: Ster voor François Beukelaers

Met een repertoire om u tegen te zeggen mocht François Beukelaers niet ontbreken op de Walk of Fame. Hij speelde mee in verschillende films en series van ‘Wittekerke’ en ‘Katarakt’ tot ‘Windkracht 10’ (1997). Maar hij is wellicht het meest bekend van zijn rol in ‘Brussels by Night’ van regisseur Marc Didden uit 1983.

Lifetime Achievement Award

Vanmorgen kreeg Beukelaers ook een Lifetime Achievement Award voor zijn uitzonderlijke carrière. Die werd uitgereikt in De Grote Post.

Artistiek Directeur van FFO Peter Craeymeersch: "De carrière van François Beukelaers is ronduit indrukwekkend. Hij was te zien in ‘De man die z’n haar kort liet knippen’, ‘Brussels by Night’ en zelfs in ‘Zillion’ had hij een rol. Docent aan de studio Herman Teirlinck, van dienende bijrol tot dragende hoofdrol, hij kan het allemaal."

Beukealers die op 2 februari 85 wordt, was vereerd: “Ik ben blij dat ik dat beeldje mee mag nemen, op m’n schouw kan zetten en dat ik dan kan zeggen dat ik dat van jullie heb gekregen. Merci, merci, merci!”