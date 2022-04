Fiberaansluiting in meer dan 65.000 West-Vlaamse woningen tegen 2024: sneller en stabieler internet

Op een persbijeenkomst op de Howest-campus Kortrijk Weide stelde Proximus vandaag zijn plannen voor de uitrol van zijn open fibernetwerk in het zuiden van West-Vlaanderen voor. Zo'n fibernetwerk moet voor een snellere en stabielere internetverbinding zorgen.

Dekkingsgraad van 80 procent

Naast een stand van zaken over de uitrol in Kortrijk, gestart in 2019, gaf CTO Geert Standaert ook toelichting bij de geplande uitrol in steden Harelbeke, Ieper, Izegem, Menen en Waregem en de gemeente Wevelgem.

In de komende twee jaar zal Proximus ruim 65.000 woningen en bedrijven in deze zeven steden en gemeenten van een fiberaansluiting voorzien. De ambitie is om de uitrol nadien verder uit te breiden en tegen 2028 een dekkingsgraad van meer dan 80 procent te bereiken in de betrokken steden en gemeenten.