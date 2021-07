In Zedelgem is het allereerste zangfietspad van ons land geopend. Over de strook van net geen anderhalve kilometer mag je luidkeels en uit volle borst zingen en fietsen tegelijk.

Naast je fietsbanden kan je in Zedelgem nu ook je stembanden testen. Over een strook van net geen anderhalve kilometer hangen er een aantal QR-codes die doorlinken naar verschillende playlists vol (lokale) meezingers, maar je mag uiteraard ook met je eigen muziek meezingen. Het eerste zangfietspad in België is een proefproject dat de hele zomer loopt. Ook de provincie West-Vlaanderen staat achter het Zedelgemse initiatief.