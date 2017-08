Fiets van overleden vriend gestolen in etalage in Oostende

In kledingzaak Ferm Homme in Oostende is een fiets gestolen die als decor in de etalage stond. De eigenaar doet een emotionele oproep naar de dief. “Het is mijn enig aandenken aan een vriend die vorig jaar uit het leven is gestapt”, zucht Sacha Vanbesien (23).

Er gaat geen dag voorbij of er staat op facebook een melding van een (brom-). Fietsbergingen worden betreden, fietssloten worden geforceerd: het is dagelijkse kost op sociale media. Maar de diefstal die dinsdag plaatsvond in kledingzaak Ferm Homme in de Sint-Paulusstraat tart alle verbeelding. De dief ging er aan de haal met een fixie-fiets die er in de etalage als decorstuk stond. De diefstal vond plaats tíjdens de openingsuren.

“Normaal zijn er altijd twee verkopers in de zaak. Het was echter een kalme dag, en dus was er maar één iemand aanwezig. We hebben de diefstal helaas niet opgemerkt. Wie denkt er nu aan dat men zomaar in een winkelstraat een fiets ín een winkel zal stelen”, zucht zaakvoerder Koenraad Vandenabeele. De fiets was eigendom van een vriend die de fixie ter beschikking had gesteld sinds de opening van de tweede zaak van kledingwinkel Ferm. “Omdat hij wel in het decor paste”, zegt Sacha Vanbesien (23). De jongeman is aangedaan van de diefstal. “Omdat dit niet zomaar een fiets was”, zucht hij.

“Hij werd destijds opgemaakt door een goede vriend van mij die helaas vorig jaar uit het leven is gestapt. Hij had een Colnago-fiets gekocht, stuk voor stuk gedemonteerd, en omgebouwd tot fixie. Later verkocht hij het aan een gemeenschappelijk vriend. Na het overlijden heb ik de fiets zelf terug gekocht, als herinnering aan mijn copain”. Sacha doet een oproep naar de dader. “Het is mijn enige aandenken aan hem. Ik zit er toch redelijk van in de put. Via een oproep op sociale media kan hij misschien ergens opgemerkt worden. Of komt de dader tot inkeer”, zegt Sacha, die vermoedt dat de fiets al ergens in het binnenland zit. “Veel hoop heb ik niet, maar je weet nooit.

Ik kreeg intussen al bericht dat de fiets gespot is op de trein Oostende-Brussel-Eupen. Een man had er twee fixie fietsen bij, waaronder wellicht die van mij”. De zaakvoerder van Ferm zit verveeld met het verlies. “Ik hoop dat de fiets nog opduikt. We hebben een dag voor de diefstal camerabewaking geplaatst. Vanaf maandag kan ik het systeem gebruiken om de beelden te bekijken. Hopelijk levert dat nog iets op”, besluit Koenraad Vandenabeele.