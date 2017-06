In Brugge heeft de organisatie Fiets Wijs samen met een tiental verantwoordelijken van Noord-West-Vlaamse fietsclubs een nieuwe oproep gelanceerd om het fietscharter te ondertekenen.

Daarin vraagt men dat wielertoeristen bij het fietsen rekening houden met het milieu, de verkeersveiligheid en de hoffelijkheid. Aanleiding voor deze hernieuwde oproep zijn enkele recente ongevallen waarbij een wielertoerist was betrokken. Ze vragen nogmaals met aandrang om zowel solo als in groep in alle omstandigheden altijd en overal de wegcode te respecteren. Ook aan de andere weggebruikers wordt gevraagd om assertief met fietsers en fietsgroepen om te gaan.