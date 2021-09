Fietsdieven blijven niet langer ongestraft

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil een einde maken aan de straffeloosheid tegenover fietsdieven. Er moet dringend een signaal geven worden dat ook ‘kleine’ criminaliteit zal worden aangepakt. Vanaf 1 januari 2022 wordt daarom een lik-op-stukbeleid ingevoerd. De politie zal vanaf dan iedere fietsdief die ze betrappen een lik-op-stukboete geven van 250 euro.

Lik-op-stukbeleid

“Fietsdiefstallen zijn een van de meest ergerlijke fenomenen. Met de lik-op-stukboete treden we snel en doortastend op. Daarmee neemt justitie haar verantwoordelijkheid tegen deze zogenaamde kleine criminaliteit met grote impact voor de burger”, aldus minister Van Quickenborne.

Naast de boete die wordt opgelegd door de politie dient de verdachte uiteraard de fiets terug te geven aan het slachtoffer. Indien er schade is aan de fiets of het slot dan moet deze eveneens vergoed worden. Het systeem heeft als voordeel dat ‘kleine’ criminaliteit snel en kordaat wordt bestraft zonder politie en justitie te overbelasten.

Lokfietsen in Kortrijk

Twee jaar geleden wilde Van Quickenborne als burgemeester van Kortrijk de fietsdiefstallen in de stad al tegengaan door lokfietsen in te zetten. Dat zijn fietsen die uitgerust zijn met een GPS-volgsysteem. Zodra één van deze fietsen wordt verplaatst, krijgt de politie een melding waarmee ze de fiets kan traceren. Daarnaast kregen verschillende plaatsen in Kortrijk meer camerabewaking. Zo zijn er extra camera’s in Kortrijk Weide en kwamen er twintig camera’s bij in het centrum om fietsdiefstallen te verhinderen.