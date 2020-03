Ondanks de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven, raadt de regering toch aan om in de buitenlucht te sporten. Weliswaar onder voorwaarden.

Samen met het gezin, of met een vriend gaan sporten: dat mag. Je moet wel voldoende afstand bewaren. En daar geven mensen met die mooie weer massaal gevolg aan. Zo is het al de hele middag komen en gaan op het jaagpad langs de Leie in Wevegem. Fietsers, lopers: allemaal genieten ze van deze zonnige lentedag. (lees verder onder de video)