Fietsenhandelaar ziet dieven live vanuit Oostenrijk 4 fietsen stelen

De vakantie van fietsenhandelaar Niels Haverbeke en zijn gezin is gisteren in mineur geëindigd. Vanuit Oostenrijk kon hij live volgen hoe twee dieven in de nacht van donderdag op vrijdag aan de haal gingen met vier dure fietsen.

Rond 3 uur ’s nachts werd fietsenhandelaar Niels Haverbeke uit Ingelmunster gewekt door het alarm in z’n fietsenzaak. Niels was op dat moment nog zorgeloos op reis in Oostenrijk, samen met zijn vrouw en dochtertje. Hij kon via de camerabeelden live volgen hoe twee dieven drie racefietsen en een gravelfiets meenamen. Via een plastic dakraam raakte een van de twee dieven binnen en op minder dan tien minuten waren ze er met vier fietsen van door. De politie moet de dieven op enkele minuten na gemist hebben. Het materiaal waarmee de dieven de winkel binnenbraken, werd in de struiken rondom de winkel teruggevonden.