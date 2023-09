Fietser (37) aangehouden na extreme verkeersagressie: vuistslagen voor slachtoffer

In Oostende is een fietser (37) aangehouden na een geval van extreme verkeersagressie. Hij takelde een andere fietser (63) zwaar toe na een discussie en aanrijding op straat.

Het slachtoffer uit Oudenburg is zwaargewond. De dader uit Oostende is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

Twintig vuistslagen

De feiten speelden zich af zondagnamiddag rond 14u op het kruispunt van de Pensjagersstraat en de Rosmolenstraat op de wijk Stene. Het slachtoffer wees de dader erop dat de verkeerssituatie in de Pensjagersstraat is veranderd.

De zestiger reed de dertiger achterna waarna de ruzie escaleerde. Beide fietsers kwamen ten val. De Oostendse man (37) sloeg de andere man (63) tot twintig keren met de vuist. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan de oogkas.

Onder aanhoudingsmandaat

Een man die alles zag gebeuren kon de twee kemphanen uit elkaar halen in afwachting van de politie. De dertiger werd opgepakt en is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het slachtoffer is zeker een week werkonbekwaam.