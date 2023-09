Fietser (61) overlijdt na aanrijding: overdreven snelheid auto vermoedelijke oorzaak

Een 61-jarige man uit Diksmuide heeft het leven gelaten nadat hij als fietser betrokken was bij een aanrijding met vier andere wagens in Esen. Het parket vermoedt dat de overdreven snelheid van een bestuurder en zijn inschattingsfout het ongeval hebben veroorzaakt.

De hulpdiensten probeerden de fietser nog te reanimeren maar hij overleed ter plaatse. Het ongeval gebeurde om 10:18 vanmorgen langs de Esenweg in Esen bij Diksmuide. Volgens het parket vielen er ook vier lichtgewonden. De schade aan de betrokken auto's is aanzienlijk.

Bestuurder wandelt weg

Een mannelijke bestuurder probeerde zijn voorligger in te halen maar reed met de rechtervoorzijde van zijn wagen tegen de achterkant van de auto voor hem. Daarop werd hij weggekatapulteerd en raakte hij de fietser en de andere wagens. Hij zou in eerste instantie zijn weggewandeld maar omstaanders zouden hem hebben aangesproken. De alcoholtest was negatief maar er is nog geen resultaat van de bloedtest.

Het is wachten op verder onderzoek en een definitief verslag van de deskundige om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen. Het parket stelde ook een wetsdokter aan.