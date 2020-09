Fietser (76) overleden bij ongeval

In Dentergem is een man van 76 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij stierf ter plaatse.

Het ongeval gebeurde rond kwart voor zes gisteravond, in de Markegemsesteenweg. De fietser kwam onder een bestelwagen met oplegger terecht, maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De hulpdiensten probeerden de zeventiger nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Een verkeersdeskundige onderzoekt nu de omstandigheden. De weg was een tijdlang afgesloten.