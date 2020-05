Fietser dodelijk aangereden in Wielsbeke

In Wielsbeke is dinsdagavond een fietser om het leven gekomen na een aanrijding. De autobestuurster reed eerst verder omdat ze niets had gemerkt, maar gaf zich later aan bij de politie. Dat bevestigt de politie van zone Midow woensdag.

Het slachtoffer fietste rond 20 uur langs de Rijksweg toen een 25-jarige vrouw hem langs achteren aanreed. Hij werd met zijn fiets weggekatapulteerd. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten.

"De bestuurster was op weg naar de frituur. Onderweg is ze van haar baan afgeweken en heeft zo de fietser geraakt", vertelt commissaris Lavaerts van politiezone Midow. "Ze merkte de schade aan haar wagen pas later op. Ze dacht dat ze een boompje had geraakt en keerde terug naar de Rijksweg. Toen ze de politie zag, sloeg ze in paniek en reed naar huis, maar gaf zich daarna aan bij de politie."

Er werd een parketdeskundige aangesteld om het ongeval verder te onderzoeken.