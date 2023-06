Fietser in levensgevaar na ongeval in Blankenberge

Bij een ernstig verkeersongeval in Blankenberge heeft een 81-jarige fietser vanmorgen levensbedreigende verwondingen opgelopen.

Het ongeval deed zich iets na 8 uur voor op de de Smet de Naeyerlaan in Blankenberge. Het kwam er tot een aanrijding tussen een 81-jarige fietser en een personenwagen. De hulpdiensten snelden ter plaatse om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen. De bejaarde man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft geen verkeersdeskundige aangesteld, maar de precieze omstandigheden van het ongeval worden wel nog verder onderzocht door de politie.

Door het incident was het tramverkeer in beide richtingen onderbroken, maar ondertussen kan de kusttram er opnieuw rijden. Ook de rijbaan is vrijgemaakt.

Bekijk ook: