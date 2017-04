Een man van 57 uit Ieper is gisterennamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval langs de Poperingseweg in Vlamertinge, schrijft Het Laatste Nieuws.

De man werd aangereden door een wagen toen hij op zijn elektrische fiets aan het rijden was. Een 63-jarige vrouw uit Ieper reed de fietser aan. Het slachtoffer belandde in de voorruit van haar auto en werd weggeslingerd. De man werd in kritieke toestand naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. De bestuurster van de auto verkeerde in shock.