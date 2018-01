Fietser overleden na ongeval in Wevelgem

In Wevelgem is een fietser overleden na een ongeval. Een vrachtwagen reed hem aan.

Het ongeval gebeurde gisterenmiddag in de Kortrijkstraat in Wevelgem. Een Franse vrachtwagen wou afslaan, maar zag de fietser niet komen. De fietser kwam onder de vrachtwagen terecht, en raakte levensgevaarlijk gewond. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen.