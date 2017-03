In Ieper is een fietser van 17 vanmiddag gegrepen door een wagen, de jongeman overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde kort na de middag in de Brugseweg in Sint-Jan bij Ieper. De jongeman keerde met de fiets terug van school, toen hij vlak voor zijn huis gegrepen werd door een auto. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. Er zijn geen getuigen van het ongeval, een verkeersdeskundige onderzoekt wat er precies is gebeurd.