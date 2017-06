Vanochtend is een aanrijding gebeurd op de Koning AlbertI-laan in Blankenberge.

Een 66-fietser uit Blankenberge reed over het zebrapad naar zijn rijvak toen hij gegrepen werd door een wagen. De chauffeur, een 53-jarige man, probeerde de aanrijding nog te voorkomen, maar dat lukte niet meer. De fietser werd levensgevaarlijk gewond, hij is naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgebracht. Hij liep onder meer een schedelbreuk op. De Koning AlbertI-laan werd voor een tijdje afgesloten.