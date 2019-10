Fietser zwaargewond na ongeval met personenwagen

In Kortrijk is een oudere man maandagmorgen zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Een bestuurder die wou afslaan, merkte de fietser niet op door de laagstaande zon.

Het ongeval deed zich voor vlak voor de brandweerkazerne op de Doorniksesteenweg. Een man van 73 jaar fietste richting Kortrijk toen een wagen uit de andere richting een zijstraat wou inslaan. De bestuurder werd verblind door de laagstaande zon en merkte daardoor de fietser niet op. Het slachtoffer werd aangereden en liep een zware wonde op aan het hoofd. Hij was er erg aan toe. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten hem naar het ziekenhuis. Er waren getuigen die het ongeval zagen gebeuren, dus stelde het parket geen deskundige aan. Het is niet de eerste keer dat er op die plek een ongeval gebeurt waarbij een fietser betrokken is.