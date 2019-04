Bij een ongeval in Knokke is een fietser zwaargewond geraakt. Hij werd aangereden door een autobestuurder die behoorlijk wat gedronken had. Hij reed weg, maar kon opgepakt worden aan zijn woonst in Maldegem. De bestuurder is een man van 53 jaar, de fietser is een Afghaan die maar net meerderjarig is.

Het parket tilt zwaar aan de feiten en laat de bestuurder voorleiden voor de onderzoeksrechter.