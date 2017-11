Fietsers gaan voor gezondere lucht in Roeselare

Die moet de luchtkwaliteit meten onderweg en zal vooral het dieselroet van auto’s in kaart brengen. Na een maand meten komen de resultaten online. Als fietser zul je dan zelf kunnen kiezen voor de fietsroute met de beste luchtkwaliteit.

De vrijwilligers zullen een vaste route afleggen, die niet toevallig is gekozen. "Het buikgevoel zegt ons dat hoe verder de fietser van de uitlaat van de wagen verwijderd is, hoe beter het is", zegt Bert Vanhuyse. "We hebben daarom gekozen om een aantal fietspaden waarin de stad in heeft geïnvesteerd mee te nemen, zoals aan het stadspark. Maar ook op wegen met een vrijliggend fietspad, zoals de Westlaan, en een aantal grote invalswegen".

De meetapparatuur dragen de fietsers gewoon om de nek. Een gps-ontvanger houdt hun locaties bij. Het resultaat moet een kaart opleveren zoals in Kortrijk. Daar hebben ze de luchtkwaliteit al eerder gemeten. Maar straks heeft de fietser dus ook in Roeselare de keuze voor schonere lucht onderweg.