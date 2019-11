Fietsersbond dient bezwaar in tegen plannen De Leet Ieper

De Fietsersbond vraagt zich onder meer af waarom er 57 parkeerplaatsen meer zijn voorzien. Er zijn in de buurt geen grote parkeerproblemen, dit noemen ze ‘morsen met openbare ruimte’.

Toekomstig mobiliteitsplan

Er staat volgens de Fietsersbond ook niets in over de verkeerscirculatie in de stad, terwijl De Leet daar een belangrijke plaats in heeft. Nochtans vrezen ze dat de nieuwe Leet enkele toekomstige keuzes onmogelijk zou maken.



Ook de herinrichting van de weg op het Vandepeereboomplein noemt de Fietsersbond onveilig voor fietsers.