Fietsersbond Ieper vindt locatie nieuwe scholencampus niet zo geschikt

De fietsersbond in Ieper vindt de locatie voor de nieuwe scholencampus aan de Veurnseweg niet zo geschikt. Het heeft daarover een advies bezorgd aan het stadsbestuur. Volgens de bond verdwijnt zo leven uit de stad.

Ze verkiest een locatie vlakbij het station in plaats van het aansnijden van nieuwe open ruimte aan de rand.

De Sint-Maartensscholen kochten 7 ha aan achter het VTI tussen de Augustijnenstraat en de Veurnseweg voor alle leerlingen van de tweede en derde graad. Maar de fietsersbond vindt het niet goed dat de afstanden tot de kleinhandel zo groter worden. Ze is bezorgd over de impact voor de hele regio. De fietsersbond vraagt een gedetailleerd plan van de verkeersstromen, waarbij het doel moet zijn om zoveel mogelijk mensen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de nieuwe campus te krijgen.

