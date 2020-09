Fietsersbond vraagt aandacht voor veiligheid

Vandaag voerde de Fietsersbond op verschillende plaatsen actie voor meer verkeersveiligheid. In Brugge en Roeselare vroegen ze om in het centrum een fietszone zoals dat in Kortrijk het geval is, te voorzien.

Bij de actie in de Kortrijkse regio werd vooral stil gestaan bij de vele dodelijke ongevallen de jongste tijd. Met één minuut belgerinkel bij een spookfiets aan het stadhuis van Kortrijk wilde de Fietsersbond het stadsbestuur wakker schudden. Deze maand vielen er in West-Vlaanderen alleen al zes verkeersdoden te betreuren, waaronder ook de 12-jarige Kato die 10 dagen geleden overleed.

Charter transport

De fietsersbond legt daarom drie eisen voor. “Wat we zeer belangrijk vinden is dat het veilig fietsverkeer kan gebeuren naar scholen en cruciaal daarvoor is dat het charter transport gerespecteerd wordt. Dat betekent dat er geen zwaar verkeer meer mag passeren langs de schoolpoort bij het begin en het einde van de school”, vertelt Dries Gellynck van de Fietsersbond Kortrijk.

Meer fietsstraten

Daarnaast ijveren ze ook voor meer fietsstraten en meer ‘zone 30’-passages in schoolomgevingen. Een laatste eis, het respecteren van de wegcode, lijkt zo evident te zijn, maar dat is helaas niet altijd zo.

Fietszones

Bij de actie in Brugge vroeg men vooral aandacht voor het invoeren van fietszones, zoals dat al in Kortrijk het geval is. De Brugse afdeling van de Fietsersbond heeft alle straten van de Brugse binnenstad opgemeten. Daaruit blijkt dat het in de meeste straten niet mogelijk is om met een auto een fietser voorbij te steken gezien de wettelijke meter afstand tussen auto en fietser niet kan gerespecteerd worden. De Brugse afdeling van de Fietserbond greep daarom deze actie aan om hun suggestie aan het stadsbestuur over te maken.