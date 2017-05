Fietspad Elverdinge-Vlamertinge feestelijk ingehuldigd

Fietsers kunnen eindelijk gebruikmaken van het bijna drie kilometer lange fietspad tussen Elverdinge en Vlamertinge. De gedeputeerde voor mobiliteit van West-Vlaanderenn Franky De Block en schepen van openbare werken Stephaan De Roo rijden symbolisch het fietspad in.

Wie vroeger van Elverdinge naar Vlamertinge wou fietsen, moest de auto’s die voorbij schuurden erbij nemen. Dankzij het fietspad dat zo’n 2,6 km lang is, is dat nu verleden tijd. Het fietspad wordt vandaag feestelijk ingehuldigd in het bijzijn van de burgemeesters van Mesen en Heuvelland en verschillende schepenen van de stad Ieper.

De werken gingen van start in september 2014, die liepen vertraging op door juridische problemen. Voor het nieuwe fietspad moesten een aantal landbouwgronden worden onteigend. Op één onteigening na, konden alle gronden aangeschaft worden in onderling overleg. De resterende onteigening gebeurde langs juridische weg.

Het fietspad loopt door het historische Heuvelland en werd omgedoopt tot Fietsroute ’14-’18 ‘Mijnenslag’.