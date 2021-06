In Oostende is een fietspad omhoog gekomen door de eerste hitte.

Op veel plaatsen in West-Vlaanderen is gisteren voor het eerst dertig graden gehaald. aan de kust was dat iets minder, maar de eerste hitte werkte toch in op het wegdek. Het fietspad tussen de Perzikenstraat en de Stuiverstraat kwam omhoog.

De politie is verwittigd, en het fietspad is plaatselijk afgesloten, tot het hersteld is.