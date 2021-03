Fietspad "niet tegen vleermuizen, wel voor veiligheid" (Wingene & Beernem)

Na protest van natuurgroepen kan de aanleg van het fietspad langs de Oostzijde van de gewestweg N370 niet starten. Nu ligt het aan de andere kant, de gemeenten willen het verleggen, zodat het mooi aansluit op het ander stuk nieuw fietspad, dat vorig jaar al geopend is. Maar aan de andere zijde huist een beschermde vleermuissoort. De werken zouden het beestje hinderen, vond een actiegroep, en ze krijgen voorlopig gelijk.

"Niet tegen vleermuizen"

De gemeenten betreuren dat. “Wanneer we het fietspad aan de overkant leggen, dwingen we fietsers om twee keer een drukke gewestweg te kruisen,” zegt burgemeester Lieven Huys van Wingene. “De keuze voor de oostelijke kant is geen keuze tegen vleermuizen of natuur in het algemeen, wel eentje vóór verkeersveiligheid en mensenlevens.” Zijn collega Jos Sypré van Beernem treedt hem bij: “Het is noodzakelijk en belangrijk dat dit fietspad er komt en we hopen dit snel te kunnen realiseren.” (lees verder onder de video)