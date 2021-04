Fietspad zorgt voor onenigheid in gemeenteraad De Haan

Op de online-gemeenteraad in De Haan is de meerderheid niet geslaagd om een punt over subsidies voor een nieuw fietspad hoogdringend te maken. De oppositie met ook de vorige burgemeester Breemersch voelde zich buitenspel gezet.

Ze weigerden het punt over onteigeningen te stemmen. Volgens Burgemeester Wilfried Vandaele jammer, en nu dreigt De Haan een pak subsidies mis te lopen omdat het aanbestedingsdossier zo snel moet klaar zijn.

Over het fietspad breekt De Haan nu al 15 jaar de tanden. Net nu is er via een uitzonderlijk corona-relance-fonds subsidiegeld te krijgen, maar de burgemeester verkijkt zich op de oppositie die weigert het punt te behandelen omdat ze zich gepasseerd voelen. Rudy Claes, oppositieraadslid: "Het was toch maar een kleintje om ons te informeren. Er is zelfs geen dossier."

"Politiek onvolwassen"

Ook oppositieleider Peter Breemersch geeft toe dat iedereen vragende partij is om het fietspad naar Nieuwmunster eindelijk te realiseren. Maar de hoogdringendheid keuren ze niet goed. "Onteigeningen en hoogdringendheid vinden wij in dit dossier niet gepast. Bovendien, als je als oppositie altijd maar meeloopt met de wensen van de meerderheid, moet je er ook niet meer zitten als oppositie."

Overleg brengt geen soelaas. De oppositie houdt voet bij stuk en vindt dat de onteigeningsprocedure nauwkeurig moet verlopen. Vandaele denkt dat hij het nog kan rechttrekken maar is ontgoocheld. "Ik noem het heel erg jammer en misschien ook politiek onvolwassen."

Afwachten nu of de plooien worden gladgestreken en of De Haan het dossier rond krijgt tegen de deadline om toch nog te profiteren van de extra subsidies voor het fietspad.