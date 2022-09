De provincie opent vanavond een nieuwe fietssnelweg langs de Rousdammestraat in Diksmuide en Veurne.

Het nieuw stuk fietssnelweg F35 is een traject van 4,5 kilometer, met enkelrichtingsfietspaden en dubbelrichtingsfietspaden. Het is meteen een belangrijke fietsverbinding tussen Pervijze en Avekapelle, die het hele F35-traject nu compleet maakt. het traject sluit ook aan op andere fietsverbindingen in de regio. (lees verder onder de foto)

Samen met het stuk fietssnelweg is ook het kruispunt van de Pervijzestraat aangepast en aangesloten op de fietsverbinding.