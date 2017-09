Fietssnelwegen doen ons meer fietsen

Opvallende cijfers over ons fietsgebruik. Net voor de week van de mobiliteit blijkt dat we steeds meer de fiets nemen en de auto laten staan.

Zes jaar geleden nam nog 71% van de Vlamingen de auto naar het werk, nu is dat maar 56 procent. De komst van elektrische fietsen zorgt voor deze daling. Ook het fietsnet, met fietssnelwegen en een betere infrastructuur breidt steeds uit, met succes.

Het Guldensporenpad, een fietssnelweg van Zwevegem, langs het station van Kortrijk naar Marke, is een mooi voorbeeld. Volgens velen is het pad het ideale voorbeeld van de betere fietsinfrastructuur in West-Vlaanderen de jongste jaren. Er is een breed fietspad en geen kruisingen met gevaarlijke wegen. En die inspanningen blijken te werken.

Dries Gellynck – Fietsersbond Kortrijk: “Uit onderzoek is gebleken dat als er een vlotte fietsverbinding is, met weinig gevaarlijke kruisingen, er veel meer mensen gaan kiezen om de fiets te nemen. En die gaan ook grotere afstanden doen. Mensen gaan zich niet meer beperken tot 2 of 3 kilometer, maar zien het dan wel zitten om 5-6-7 kilometer te fietsen om bijvoorbeeld van Zwevegem naar Kortrijk te fietsen naar hun werk of naar hun school.”

En dat succes zorgt ook voor plannen in andere delen van West-Vlaanderen. In de hele provincie kan je al via meer dan 20 “fietsautostrades” op een vlotte manier van en naar het werk of school. Ook in Brugge werkt men er volop aan. In de toekomst kan je via één weg van Brugge naar Zeebrugge fietsen. En die route is zeer welkom. De fietsersbond juicht de infrastructuurwerken in de provincie toe. Al kan het aantal fietsers nog hoger. Er moet nog heel wat gebeuren om fietsen nog populairder en veiliger te maken.