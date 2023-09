Fietsster (30) sterft onder vrachtwagen in Ieper

In Ieper is vanmorgen een fietsster (30) om het leven gekomen bij een ongeval aan de Rijselpoort. Ze kwam onder een vrachtwagen terecht. Het gaat om een dodehoekongeval.

Het ongeval gebeurde rond 9 uur vanmorgen op de rotonde aan de Rijselpoort. De fietsster werd aangereden door een vrachtwagen die rechts wou afslaan. Een andere fietser zag alles gebeuren. De truckchauffeur ging bruusk op de rem staan maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

In shock

De vrachtwagenchauffeur is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de Zuiderring werd afgesloten door de politie. Een deskundige onderzoekt de omstandigheden van het ongeval in opdracht van het parket.