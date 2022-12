Fietsster (63) sterft in Wervik: omstandigheden onduidelijk

In Wervik is vanmorgen een fietsster van 63 jaar om het leven gekomen. Het is niet duidelijk hoe dat is gebeurd. De politie is een onderzoek bezig. Het slachtoffer is Christine Hooghe, de vrouw van schepen Yves Obin in Wervik.

Het ongeval gebeurde iets over 7 uur vanmorgen in de Kruisekestraat. De vrouw kwam ten val en overleed aan haar verwondingen. Mogelijk is ze geraakt door een openslaande deur van een auto of moest ze daarvoor uitwijken. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.

De politie sloot de Kruisekestraat af. Brandweer Westhoek werd opgeroepen om een tent te plaatsen.

Slachtoffer is vrouw van schepen

Het slachtoffer is Christine Hooghe, de vrouw van schepen van lokale handel en ondernemen, omgeving en stadsvernieuwing, wonen, duurzaamheid, landbouw en dierenwelzijn Yves Obin. Dat bevestigt burgemeester Youro Casier. Het koppel baat een Aveve-winkel uit in Wervik.

"Dat is heel droevig nieuws", zegt de burgemeester. "Vanmorgen ben ik ter plaatse geweest en heb het spijtige nieuws ook verteld op het stadhuis. Iedereen is er het hart van in. Het is onwezenlijk", vertelt een aangeslagen burgemeester.