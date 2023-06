Fietsster in levensgevaar na aanrijding door vrachtwagen in Zeebrugge

Bij een ernstig verkeersongeval in Zeebrugge heeft een 70-jarige vrouw donderdag levensbedreigende verwondingen opgelopen. Dat bevestigt de lokale politie van Brugge. De fietsster werd aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeval deed zich rond 17.15 uur voor in de Kapitein Fryattstraat in Zeebrugge. Het kwam er tot een aanrijding tussen een 70-jarige fietsster en een vrachtwagen. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de vrouw de eerste zorgen toe te dienen. Ze werd uiteindelijk zwaargewond met de helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie verkeert het slachtoffer in levensgevaar.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het incident te onderzoeken. Voorlopig is het nog wachten op de bevindingen van de expert.

Door het ongeval was de Kapitein Fryattstraat in beide richtingen meerdere uren afgesloten voor alle verkeer. Ondertussen is de verbindingsweg tussen de twee oude zeesluizen wel opnieuw toegankelijk.