Fietstocht rond Benelux voor goed doel

Na een tocht van drie weken kwam Luc Vandevyvere (58) gisteren terug aan bij zijn woonplaats in Wevelgem. Hij fietste een tocht van ruim 2000 kilometer om geld in te zamelen voor de ziekte van Duchenne, een spierziekte waar ook z'n kleinzoon aan lijdt.

De ziekte van Duchenne is een aangeboren en erfelijke spierziekte. Daarnaast blijft DMD tot op vandaag ook ongeneeslijk. De ziekte treft vooral mannen, zo ook de kleinzoon van Luc Vandevyvere (58) uit Wevelgem. De man kon niet zomaar blijven nietsdoen en zijn kleinzoontje zien lijden. Dus hij kwam met een plan.

In drie weken zou de Wevelgemnaar rond de grenzen van de Benelux rijden. Een helse tocht over een divers parcours, met ook verschillende obstakels. En die opdracht vervolledigde hij met verve.

Gisteren kwam de man terug aan in eigen streek. Maar het bleek echt een immense uitdaging. "In Friesland heb ik heel erg afgezien. Het stormde aan 100 kilometer per uur aan de Waddenzee. De gedachte aan m'n kleinzoon hield me vaak recht."

Slechts een begin

Met zijn calvarietocht zamelde Luc 7000 euro in voor verder onderzoek naar Duchenne. Daar stopt het echter niet, de moedige vijftiger wil nog een stap verder gaan. "Volgend jaar, 1 mei vertrek ik met de fiets naar Compostella, ook voor ‘Cycling Against Duchenne’, dat staat al vast", aldus Luc Vandevyvere.

De opbrengst gaat integraal naar de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waar men nieuwe geneesmiddelen test tegen de ziekte van Duchenne.