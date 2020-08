Fietstoerisme zomertopper voor West-Vlaamse regio's

Een rondvraag van het provinciebedrijf Westtoer maakt duidelijk dat de logiessector vooral in juli goede cijfers noteerde en het mindere voorjaar gedeeltelijk goedmaakte. Door de corona-maatregelen bleef het aantal toeristen uit de buurlanden, in tegenstelling tot andere jaren, zeer beperkt.

Opvallend in de Westhoek zijn een hele reeks nieuwe logies die dit jaar de deuren openden voor het publiek. Westtoer noteert zo’n 30 nieuwe logeeradressen, waaronder 20 vakantiewoningen en 5 B&B’s. Voorzitter Sabien Lahaye-Battheu: “Daarnaast zitten ook de kampeerautoterreinen enorm in de lift in de Westhoek. Dit jaar voerden sommige bestaande terreinen een uitbreiding door en er zijn ook vier nieuwe terreinen en één kampeerbedrijf bijgekomen.

800.000 zomerfietsers

Tot nu zijn in juli en augustus 800.000 recreatieve fietsers geteld in de Westhoek. Dit is 30 procent meer in de zomer van vorig jaar. Voor de eerste acht maanden van 2020 noteerde Westtoer al 1,9 miljoen recreatieve fietsers op het fietsnetwerk in de regio. Dat is een toename van 28 procent in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar. In heel West-Vlaanderen zijn deze zomer meer dan twee miljoen recreatieve fietsers geregistreerd op het fietsnetwerk. Dat is eveneens 25 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Naast fietsen was varen deze zomer ook bijzonder in trek.

Musea en attracties

Musea en attracties openden in mei en juni stapsgewijs opnieuw de deuren. Weliswaar met verminderde capaciteit. Globaal liggen de bezoekerscijfers daardoor lager, maar niettemin haalden sommige musea en attracties topdagen met maximumcapaciteit in juli. Het WO I-toerisme in de Westhoek is het sterkst getroffen door de crisis. De Britse toeristen blijven weg waardoor de bezoekersaantallen op WO I-begraafplaatsen, musea en sites sterk zijn gedaald.

LEIESTREEK

Ook in de Leiestreek was er een merkbare verbetering in juli door de belangstelling van vakantiegangers uit Vlaanderen. In juli zijn vooral meer overnachtingen geboekt in B&B’s en vakantiewoningen. De extra verblijfstoeristen uit Vlaanderen hebben het verlies van buitenlandse bezoekers ietwat gecompenseerd. Logiesuitbaters signaleren dat de bezoekers vaker een langer verblijf hebben geboekt.

Opvallend in de Leiestreek is de negatieve situatie in het zakentoerisme. Vooral in juni was er grote impact op de overnachtingen maar ook in de zomermaanden noteerde het zakentoerisme een negatieve tendens.

600.000 zomerfietsers

Tot nu zijn in juli en augustus 600.000 recreatieve fietsers geteld in de West- en Oost-Vlaamse Leiestreek. Dit is 25 procent meer in de zomer van vorig jaar.

BRUGS OMMELAND

Het voorjaar was voor de logiessector in het Brugse Ommeland meer dan moeilijk. Deze mindere periode werd vooral in juli gedeeltelijk goedgemaakt door de belangstelling van vakantiegangers uit Vlaanderen. Opvallend in het Brugse Ommeland zijn de betere cijfers in logies die zich dichter bij de kust bevinden.

800.000 zomerfietsers

Tot nu zijn in juli en augustus 800.000 recreatieve fietsers geteld in het Brugse Ommeland. Dit is 22 procent meer dan in de zomer van vorig jaar. Voor de eerste acht maanden van 2020 noteerde Westtoer al 2,1 miljoen recreatieve fietsers op het fietsnetwerk in de regio. Dat is een toename van 27 procent in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar.