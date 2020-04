Fietswinkels snakken naar heropening

Zij vallen onder dezelfde regeling als autogarages en bandencentrales, en mogen momenteel enkel de meest dringende herstellingen uitvoeren. Fietsen Minerva uit Ieper bijvoorbeeld.

Minerva is eigenlijk een groothandel met onder meer twee eigen fietsmerken. Maar sinds een jaar kunnen ook particulieren online en in de winkel terecht voor de aankoop en herstelling van hun fiets. Zaakvoerder Filip Carpentier uit Elverdinge hoopt dat zijn Bike outlet op 4 mei weer open mag. “Dagelijks krijgen we telefoons van mensen die een fiets willen kopen. Dan moeten we zeggen: sorry we kunnen niet opendoen. Het is mooi weer, de mensen willen fietsen en wij willen verkopen. De winkel staat vol, wij zijn er klaar voor. Als ze vanavond beslissen om terug te openen dan zullen we heel blij zijn. Met het goede weer ik hoop dat de mensen massaal zullen komen, mits het in acht nemen van de social distance. De communies zijn we kwijt.”

Gelukkig is er nog de online-verkoop en die is hier toch goed voor twintig tot dertig procent van de verkoop. “Die is heel wat vermeerderd sinds de winkel dicht is. Wij laten de fietsen aan huis leveren, mensen kunnen via mail vragen stellen. Er staan honderden fietsen op de website, de mensen monteren die af. Zo proberen we wat omzet te recupereren.”