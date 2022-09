Fietszone in binnenstad Poperinge: "Nu gevaarlijker dan ervoor"

Vanaf vandaag is in de binnenstad van Poperinge een fietszone van kracht. Het gaat om een proefproject, dat de stad over één jaar zal evalueren.

Fietszones komen in steeds meer steden en gemeenten voor. In die straten mogen fietsers de hele rijbaan gebruiken. Voor voertuigen is het verboden om ze in te halen en er geldt ook een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

De fietszone wordt aangeduid met borden en speciale banners in de straten, en moet fietsers een veiliger gevoel geven. In Poperinge zijn er voor- en tegenstanders: "De jonge gasten rijden voor de auto enorm traag. Daardoor is er een hele file achter ons. Nu is het dus eigenlijk gevaarlijker."