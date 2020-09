Fijnmazige roosters beschermen visjes in Dikkebusvijver

Op de plaats waar de Watergroep water inslaat voor de drinkwaterproductie is er een massale instroom van kleine visjes in de pomp. Want de vijver is visrijk. Dat is niet alleen slecht voor de vispopulatie maar de grote hoeveelheid vis is ook schadelijk voor de zuiveringsinstallatie. De roosters voor de inlaat van de pomp moeten dat verhelpen. Het probleem doet zich vooral voor bij een lage waterstand. De vis mist dan de bescherming van de waterplanten. Aalscholvers jagen de vis op richting pompgemaal. "Dat zorgt enerzijds voor technische problemen in onze behandelinstallatie met opstoppingen en extra onderhoud", zegt Daan De Roo van De Watergroep. Dikkebusvijver is 26 ha groot en zorgt voor de watervoorziening van de ruime regio Ieper.