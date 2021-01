Fikse dreun voor toerisme in Ieper

Ook voor het toerisme in Ieper was 2020 een jaar om snel te vergeten.

Het In Flanders Fields museum kreeg door de coronacrisis bijna drie kwart minder bezoekers over de vloer. Dat waren er in 2019 nog een kleine 200.000. Het Yper museum kende een daling met de helft. Van 21.474 naar 9.449. Cijfers over hotels en logies wil de stad dit jaar niet geven. Ze zijn niet representatief, zegt de dienst toerisme. Maar dat ze laag zijn, dat staat vast. Maar in Ieper willen ze alvast niet horen dat 2021 een overgangsjaar wordt.

Kerstvakantie

Intussen blikken de beide Ieperse musea tevreden terug op de bezoekersaantallen van de afgelopen kerstvakantie. Bij het In Flanders Fields Museum werden 3.803 bezoekers geteld. Bij het Yper Museum 1.043. Voor het Yper Museum waren dat er zelfs heel wat meer dan in de kerstvakantie van vorig jaar. Schepen voor musea Dimitry Soenen: “Dit zijn bemoedigende resultaten op het einde van een jaar waarin de bezoekersaantallen zeer zwaar te lijden hadden onder de coronacrisis”.