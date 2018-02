Op de E17 ter hoogte van Kortrijk-Oost is iets voor zeven uur vanmorgen een vrachtwagen gekanteld in de richting van Frankrijk.

De rechterrijstrook is versperd. Dat zorgt voor heel wat verkeershinder in die richting. Er staat al een file tot in Deerlijk. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is het al zeker een uur aanschuiven.